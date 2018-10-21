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İngiltere, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamasını inanılır bulmadı

İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamasının inanılır olmadığını söyledi.

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İngiltere, Suudi Arabistanın Cemal Kaşıkçı açıklamasını inanılır bulmadı

İngiltere'nin Brexit Bakanı Bakanı Dominic Raab, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuştu.

Suudi Arabistan'ın, İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Raab, "Bunun inanılır olmadığını düşünüyorum. Yapılan açıklamayla ilgili ciddi soru işaretleri var" dedi.

"Türkiye'nin soruşturmasını destekliyoruz" ifadelerini kullanan Raab, İngiltere'nin olayın sorumlularının hesap verdiğini görmek istediğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın "Konsolosluk binasında yaşanan arbedede öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiği sırada burada bulunan Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Cemal Kaşıkçı, arabistan
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