Almanya'da memur ve işçi devlet yardımıyla ayakta kalıyor

2009'da etkisi zirveye ulaşan küresel ekonomik krizin ardından girilen girdapta Alman halkı için de geçim derdi problemi ortaya çıktı.

Maaşlı çalışan kesimlerin, artan konut maliyetleri ve gıda fiyatları karşısında yaşamlarını sürdürmeleri giderek zorlaşıyor.

Dünyanın önde gelen sanayi ülkesi Almanya, refah toplumu imajını yitiriyor.

Günümüzde işçisinden memuruna yüzbinlerce çalışan ancak devlet yardımlarıyla geçimlerini sağlar durumda.

Gün geçtikçe artan konut maliyetleri ve gıda fiyatları, orta sınıf için yaşamı zorlaştırıyor.

Öğretmen maaşı 2 bin Avro, aylık kira 1000 avro

Bu zorluklarla mücadele edenlerden biri de Mehmet Önel. Almanya’da 38 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Önel, "Bugün işe yeni başlayan bir öğretmen bekar olduğunu düşünelim, bin 700 ila bin 800 avro arasında maaş alır. Bu evlilik çocuk sayısına göre 100-200 avro artar." dedi.

Almanya’da aylık gelirin önemli bir kısmı kiraya gidiyor.

Almanya'da 30 yıldır emlakçılık yapan Mustafa Özer, "Şu an Almanya'nın her şehrinde kira sıkıntısı ve ev kıtlığı var. Bulunduğunuz şehire göre fiyatlar değişir ama genelde 3+1 yaklaşık 100 metrekare bir evin 900 avro ile bin 200 avro arasında değişen fiyatları vardır. 2 bin avro maaşla da böyle bir ev tutma şansınız yok. Ancak size devletten yardım verilirse bu yardım belgesi ile şansınız artar." ifadesini kullandı.

Almanya'da halk pazar alışverişine tercih ediyor

Aylık kazancın yarısından fazlasını kiraya giderken kalan yarısı ile geçim de zor. 5 kişilik bir ailenin aylık mutfak harcaması yaklaşık 500 avro. Almanya’da gıda fiyatları da el yakıyor. Marketlerde salatalığın kilosunun 10 avroya, domatesin ise 7 avroya kadar çıktığı oluyor. Almanya'da da alışveriş için pazarlar tercih ediliyor. Ancak Pazar esnafı da dertli.

Almanya’da asgari ücret bin 500 avro. Emekli aylıkları ise 600-700 Avroya kadar düşebiliyor.

Enflasyon 7 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon geçen ay 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 7 yılın en yüksek rakamını gördü.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,6 oldu.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 2,8 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,5, alkollü içecekler ve tütün fiyatları da yüzde 3,4 artış kaydetti.

Kaynak: TRT Haber