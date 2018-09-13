İngiltere Skripal olayında Rus istihbaratı iddiasında ısrarlı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’yı zehirlemekle suçlanan Rus vatandaşları Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov’un bir Rus televizyonunda yaptıkları "Salisbury’de turistik amaçla bulundukları" açıklamasının “karartma ve yalan” olduğu iddia edildi.

Açıklamada, Boşirov ve Petrov’un Rusya askeri istihbarat servisi GRU ajanı olduğunda ısrar edildi.

"GRU ajanı olduklarından eminiz"

İngiltere’nin Boşirov ve Petrov’un “İngiltere sokaklarında son derece zehirli, yasa dışı kimyasal silahlar kullanan” GRU subayları oldukları konusundan emin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Rusya’ya Salisbury’de olanları izah etmesi için pek çok kez çağrıda bulunduk. Şimdiye kadar olduğu gibi bugün de karartma ve yalanlarla yanıt verdiler” ifadesi kullanıldı.

Şüpheliler Rus televizyonuna konuştu

Russia Today televizyonuna konuşan Skripal ve kızı Yulia’yı zehirledikleri iddia edilen Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov, olayın gerçekleştiği sırada Salisbury’de turistik amaçla bulunduklarını savunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin yayınladığı eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızını zehirlemekle suçlanan iki ismin, iddia edilenin aksine askeri istihbaratçı olmadığını savunarak, söz konusu şüphelilerin suçlu bir tarafının olmadığını söylemişti.

Skripal olayı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.

İngiliz polisinin Skripal olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve isimlerini açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

