Putin'den Skripal olayı şüphelilerinin sivil olduğu iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin yayınladığı eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızını zehirleyen iki ismin, iddia edilenin aksine askeri istihbaratçı olmadığını savunarak, söz konusu şüphelilerin suçlu bir tarafının olmadığını söyledi.

Putin, "Bu kişilerin nasıl insanlar olduğuna elbette baktık. Kim olduklarını biliyoruz, onları bulduk. Umarım, kendileri ortaya çıkıp kendilerini anlatır. Bu herkes için daha iyi olurdu. İnanın bana, bu insanların hiçbir özel yanı ya da suçlu bir tarafı yok" dedi.

Ajan Skripal olayı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.

İngiliz polisinin Skripal olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve isimlerini açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters