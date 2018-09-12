Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü, 32 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir yaptığı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.
Güvenlik güçlerince "ölüm üçgeni" olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasındaki bölgede zaman zaman özellikle sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleşiyor.
Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Salahaddin vilayetinin tamamını 2015 sonunda geri almıştı.
Kaynak: AA