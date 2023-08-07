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Dünya
AA 07.08.2023 17:38

İngiltere, sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grubu yerleştirmeye başladı

İngiltere'deki düzensiz göçmenlerin konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmesi planlanan göçmenlerin ilk grubu, Portland Limanı'na getirilmeye başlandı.

İngiltere, sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grubu yerleştirmeye başladı
[Fotograf: Reuters]

Ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Portland'da demirli gemide konaklaması planlanan ilk kafilede yer alan düzensiz göçmenler, bu sabah itibariyle kaldıkları otellerden alındı.

Portland Limanı'na 18 Temmuz'da yanaşan gemide konaklayacak düzensiz göçmenler otobüslerle limana getirilirken, otobüslerde birkaç göçmen olduğu görüldü.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan bölgede yaşayan göçmen destekçisi gruplar, Bibby Stockholm'ün yeni sakinlerini alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

Bibby Stockholm'e, ilk etapta 50, uzun vadede ise 500'e yakın 18-65 yaş arası erkek düzensiz göçmenin yerleştirilmesi planlanıyor. İlk gruptaki göçmenlerin bugün içinde parça parça getirilmesi bekleniyor.

500'e yakın göçmenin yerleştirilmesi planlanıyor

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiltere, yüksek maliyet nedeniyle göçmenleri taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi beklenirken 2 binden fazla düzensiz göçmenin ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.

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