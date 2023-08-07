Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelan sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı Şovi'deki afette kaybolan 16 kişiden henüz haber alınamadı.

Heyelanın ve nehrin getirdiği molozların altında kalanların bulunması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Havadan helikopter ve İHA'ların desteklediği çalışmaları karadan arama kurtarma ekipleri ve yüzlerce polis ile asker yürütüyor.

Şovi'nin büyük bölümü kalın toprak tabakasıyla kaplandı, yüze yakın ağır iş makinesi, beldeyi molozlardan temizleme çalışmalarında yer alıyor.

Görevi sırasında fenalaşan polis hayatını kaybetti

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, afet bölgesinde güvenlik önlemi alan polis, görevi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

"7 Ağustos Ulusal Yas Günü"

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin kararıyla, Şovi'deki heyelan nedeniyle 7 Ağustos, "Ulusal Yas Günü" ilan edilmişti.

Bugün ülkedeki kamu binaları ve Gürcistan'ın yurt dışındaki temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

Bugün hükümet binasında Bakanlar Kurulunu toplayan Garibaşvili, Şovi'deki heyelanın "korkunç bir trajedi" olduğunu söyledi.