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Dünya
AA 07.08.2023 16:51

Kuzey Avrupa'da etkili olan fırtınalar, birçok ülkede ulaşımı sekteye uğrattı

Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi bölgesinde etkili olan fırtınalı hava uçakların rötar yapmasına, feribot seferlerinin durdurulmasına yol açtı.

Kuzey Avrupa'da etkili olan fırtınalar, birçok ülkede ulaşımı sekteye uğrattı
[Fotograf: AFP]

Letonya'da rüzgarın hızının saatte 108 kilometreye ulaşması sebebiyle ağaçlar devrildi.

Kuzey Avrupa'da fırtınalı havanın etkili olduğu ülkelerde birçok feribot seferi durdurulurken, uçak seferleri de rötar yaptı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da itfaiye teşkilatı, halkı park ve ormanlardan uzak durması konusunda uyararak şiddetli rüzgarların ağaçları devirme riskini arttırdığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Norveç'in güneyinde, yetkililer, şiddetli yağmur ve ani seller nedeniyle meteorolojik uyarıları en yüksek seviyeye çıkardı.

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