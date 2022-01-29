Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Pfizer'ın COVID-19 hapını iki hafta içinde kullanacak
[Fotoğraf:Reuters]
İngiltere Pfizer'in antiviral COVID-19 Paxlovid hapını iki hafta içinde kullanıma çıkarmaya hazırlanıyor.
Hastaneye kaldırılma veya virüsten ölme riskini yaklaşık yüzde 90 oranında azalttığı tespit edilen Pfizer ilacı Paxlovid, 10 Şubat'tan itibaren İngiltere'de dağıtılacak.
Paxlovid'i kullananlar arasında ölüm kaydedilmedi.
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Sağlık Bakanı Sajid Javid 'COVID-19 ile yaşamayı öğrendiğimiz için ilaç savunmamız çok önemlidir ve özellikle son teknoloji antivirallerin kullanımı söz konusu olduğunda biz öncülük ediyoruz. İlacın dağıyımı binlerce hayatın kurtarılabileceği anlamına gelebilir' dedi.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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