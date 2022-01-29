Hastaneye kaldırılma veya virüsten ölme riskini yaklaşık yüzde 90 oranında azalttığı tespit edilen Pfizer ilacı Paxlovid, 10 Şubat'tan itibaren İngiltere'de dağıtılacak.

Paxlovid'i kullananlar arasında ölüm kaydedilmedi.

2,75 milyon ilaç tedarik edildi

Sağlık Bakanı Sajid Javid 'COVID-19 ile yaşamayı öğrendiğimiz için ilaç savunmamız çok önemlidir ve özellikle son teknoloji antivirallerin kullanımı söz konusu olduğunda biz öncülük ediyoruz. İlacın dağıyımı binlerce hayatın kurtarılabileceği anlamına gelebilir' dedi.

