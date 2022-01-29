Buenos Aires'in tarihi mahallelerinden San Telmo'da bulunan, 2,3 metre genişliğinde ve 13 metre uzunluğundaki "La casa minima" mimarisiyle bir yandan şehrin tarihini canlı tutarken diğer yandan da Buenos Aires'e gelenlerin ziyaret ettikleri mekan olarak öne çıkıyor.

Tarihi 200 yılı aşan evin 2 odası bulunuyor. Girişin karşısında yer alan odanın mutfak, merdivenle çıkılan, bir kısmının orijinal haliyle korunduğu tahta kapısı ve duvarlarında hala kilden sıvaların göründüğü üst kattaki odanın ise zamanında yatak odası olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Halihazırda müze olan ve günün belirli saatlerinde ziyaret edilebilen ev, ilk başta 1807'de inşa edilen büyük bir evin bölümüydü.

Sarı humma salgınıyla kaçan zenginlerden kalan bölge

1890'larda sarı humma salgınının ardından ülkeye göçmen akının başlamasıyla şehirde kalacak yerin azlığı nedeniyle birçok ev, odalarının farklı kişi veya ailelerce kiralandığı yerler haline gelmeye başladı.

Özellikle sarı humma salgınında zenginlerin şehrin kuzeyine doğru kaçmasıyla şehir merkezinde bulunan San Telmo Mahallesi, göçmenler ve özgürlüğünü kazanan kölelerin yoğunlukla yaşadığı bir yer oldu.

Boyutlarıyla şehirde tek olma özelliğini taşıyan minimal evin de bu şekilde ortaya çıktığı biliniyor.

Köle evi

Öte yandan, minimal ev hakkında yaşayan bir şehir efsanesi de bulunuyor.

Bir resmi kanıt bulunmamasına ve ev hakkında uzmanların yaptığı araştırmaların bu yönde bir sonuca varamamasına rağmen, minimal evin ülkede köleliğin kaldırılmasıyla özgürlüğünü kazanan kişilerce kullanıldığına inanılıyor.

Minimal evi tanıtan rehberler, evde kölelerin yaşadığına dair dolaşan hikayeyi destekleyen tek yazının 1970'de çıkan bir dergideki yazı olduğunu ancak bir dayanağının bulunmadığını aktarıyor.

Öte yandan, rehberler, dilden dile aktarılarak gelen hikayenin ise minimal evi 1985'te satın alan Jorge Eckstein'e 90 yaşlarında bir komşusunun "Burası benim için hep köle evi olarak kalacak çünkü büyükannem öyle derdi" yorumu olduğunu belirtiyor.

Arjantin'de 1813'te kölelerden doğan çocukların özgür kabul edilmesi ve 1853'te de köleliğin kaldırılmasıyla, sahiplerinin evinde yaşayan eski köleler kalacak yer arayışına girmiş ve eski sahipleri, özgürlüğünü kazanan kölelere ev yapmaları için yaşamı boyunca kullandığı, öldükten sonra eski sahibine iade edildiği ufak araziler vermeye başlamış.

Minimal ev, bugün Zanjon de Granados isimli içinde tarihi yer altı tünellerinin bulunduğu kompleks bir müzenin parçası olarak ziyaretçilerini karşılıyor.