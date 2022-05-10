İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılmama kararı aldı.

Kraliçe'nin adına konuşma metnini en büyük oğlu Galler Prensi Charles okudu. Böylelikle Prens Charles, ilk kez İngiliz Parlamentosunun yasama yılının açılışını yaptı.

Prens Charles'ın oğlu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cornwall Düşesi Camilla da parlamentonun açılışında yer aldı.

"Hükümet yaşam maliyetini hafifletmeye öncelik verecek"

Prens Charles, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin yeni yasama dönemi programında yer alan 38 yasa tasarısını açıkladığı konuşmasına, "Hükümetin önceliği ekonomiyi büyütmek, güçlendirmek ve ailelerin yaşam maliyetini hafifletmeye yardımcı olmak" sözleriyle başladı.

Bakanların, İngiltere Merkez Bankasını enflasyon hedefine döndürmesi için destekleyeceğini vurgulayan Charles, hükümetin daha ucuz, temiz ve güvenli enerjiye geçişi sağlamak amacıyla enerji yasa tasarısı getireceğini duyurdu.

Prens Charles, bu yasa tasarısının geçen yıl Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) başarısı üzerine inşa edileceğini söyledi.

Hükümetin, ülkenin her yerinde fırsatları artıracağının ve daha fazla insanın çalışmasına destek olacağının altını çizen Charles, ayrıca, sokakların daha güvenli hale getirilmesi ve COVID-19 salgını sonrası Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki yığılmanın azaltılmasının hükümetin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Boris Johnson hükümetinin ülke genelinde ulaşımı iyileştirmeyi hedeflediğini kaydeden Prens Charles, demir yolu hizmetlerinin modernize edilmesi ve yolcuların güvenliğinin artırılması için mevzuat getirileceğini duyuruldu.

"Hükümet, Brexit'in fırsatlarını değerlendirmeye devam edecek"

Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı savaşa da atıfta bulunan Prens Charles, İngiliz hükümetinin dünya çapında demokrasi ve özgürlüğü savunmada öncü rol oynayacağını bilgisi paylaşıldı.

Prens Charles, Brexit'e de değindi.

"Majestelerinin hükümeti, ekonomik büyümeyi desteklemek için İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma fırsatlarını değerlendirmeye devam edecek. İşletmelerle ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak ve yeniden düzenlenecek."

Yasa dışı kanal geçişleriyle mücadele edilecek

Prens Charles, İngiltere'nin tamamının süregelen başarısı ve bütünlüğünün, İngiliz hükümeti için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Majestelerinin hükümeti, geçmişin mirasını ele almak için mevzuat yolu dahil Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma) ve kurumlarına desteğe öncelik verecek."

İngiliz hükümetinin, ülkenin sınır bütünlüğünü koruyacağını ve halkının güvenliğini sağlayacağını söyleyen Prens Charles, "Bakanlarım, tehlikeli ve yasa dışı kanal geçişlerini önlemek için harekete geçecek ve bunları kolaylaştırmaktan kazanç sağlayan suç çeteleriyle mücadele edecek" diye konuştu.

Sembolik tören

İngiltere'de Kraliçe'nin yeni yasama dönemlerinin başında parlamentoya giderek hükümetin bir yıllık programını özetlediği konuşması sembolik bir törenle gerçekleştiriliyor.

Buckingham Sarayı'ndan gelen Kraliçe ve kendisine eşlik eden kişinin Lordlar Kamarasındaki tahtlara oturmasının ardından, Kraliyet yetkilisi parlamentonun alt kanadı olan ve bakanlar ile milletvekillerinin bulunduğu Avam Kamarasına giderek, milletvekillerini Lordlar Kamarasına, Kraliçeyi dinlemeye davet ediyor.

Bu davette Kraliçenin temsilcisi, milletvekillerini çağırmak için Avam Kamarasına doğru yürüyor ancak kamaranın kapısı Kraliyet temsilcisinin yüzüne kapanıyor, temsilci ise kapıyı üç kez çalıyor. Bunun üzerine kapı açılıyor ve Kraliçenin asası alınarak, Lordlar Kamarasına geçiliyor.

Tören, parlamentonun ve siyasetin monarşiden bağımsızlığını simgeliyor. Kraliçenin parlamentoda bulunduğu süre boyunca ise tarihi Westminster Sarayı'nda Birleşik Krallık bayrağı yerine monarşinin bayrağı dalgalanıyor.

Keçi derisinden kap ve parşömen kağıdı

Başbakan ve milletvekillerinin Lordlar Kamarasına geçmesinin ardından ise Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasına başlıyor. Kraliçenin konuşmasını okuduğu kağıt, parşömen kağıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az üç gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.

İngiltere'de tasarıların yasalaşması için Kraliçenin onayı gerekiyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmasını çok sayıda lord, bakan, milletvekili ve diplomat dinliyor. Törenin sonunda ise Kraliçe Buckingham Sarayı'na dönüyor.

Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmadı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamadı.

Buckingham Sarayından dün yapılan açıklamada, Kraliçe'nin epizodik hareketlilik sorunlarının devam ettiği ve doktorlarına danışarak, parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdiği açıklanmıştı.

96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamileliği nedeniyle iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.