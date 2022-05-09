Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılı açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacak. En büyük oğlu Galler Prensi Charles Kraliçe adına konuşmasını okuyacak.
Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek yarın parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.
Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.
96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.
Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.
Etiketler: İkinci Elizabeth İngiltere
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