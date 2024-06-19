Az Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2024 20:51

İngiltere, Kızıldeniz'de vurulan geminin batmış olabileceğini açıkladı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in Kızıldeniz açıklarında 12 Haziran'da vurulduktan sonra tüm mürettebatı kurtarılarak terk edilen geminin batmış olabileceğini açıkladı.

İngiltere, Kızıldeniz'de vurulan geminin batmış olabileceğini açıkladı

UKMTO'nun X hesabından yapılan açıklamada, geminin 12 Haziran'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde bölgesinin 66 deniz mili (yaklaşık 120 kilometre) açıklarında 5 ila 7 metre uzunluğunda bir füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Gemi kaptanının verdiği bilgiye göre, patlamanın ardından gemi su almaya başladı ve mürettebatın kontrolünden çıktı. İkinci kez isabet alan geminin mürettebatı bölgede devriye görevi yürüten askeri gemiler tarafından kurtarıldı.

Açıklamada, mürettebatsız ve ışıkları kapalı halde sürüklendiği belirtilen geminin takibinin, merkezi Pakistan'da bulunan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturulan NAVAREA 9 bölge yönetimine bırakıldığı kaydedildi.

UKMTO, askeri yetkililerin geminin bulunduğu bölgede deniz yüzeyinde gemi enkazı parçaları ve yakıt gördüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Geminin söz konusu konumda battığına inanılıyor. Tüm gemilerin bölgeden dikkatle geçmesi ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmesi tavsiye ediliyor." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
İngiltere Gemi
Sıradaki Haber
Hamas: Pillay'ın açıklamaları İsrail'in işlediği suçları doğrulamaktadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
21:07
Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:56
İngiltere Başbakanı'nın yakın koruma polisinin seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddia edildi
20:25
Hamas: Pillay'ın açıklamaları İsrail'in işlediği suçları doğrulamaktadır
20:07
Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı
19:14
İsrail Başbakanlığı: ABD Büyükelçisi, silah ve mühimmatın teslim sürecinde olduğunu söyledi
"Medeniyetler beşiği" Antalya'nın ören yerleri ziyaretçilerini yıldızlar eşliğinde ağırlıyor
"Medeniyetler beşiği" Antalya'nın ören yerleri ziyaretçilerini yıldızlar eşliğinde ağırlıyor
FOTO FOKUS
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ