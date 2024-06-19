Az Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2024 20:22

Hamas: Pillay'ın açıklamaları İsrail'in işlediği suçları doğrulamaktadır

Hamas, Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay'ın açıklamalarının İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları doğruladığını belirtti.

Hamas: Pillay'ın açıklamaları İsrail'in işlediği suçları doğrulamaktadır
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, BM komisyonu başkanı Pillay'ın açıklamaları değerlendirildi.

Pillay'ın açıklamalarının "BM'den İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkına karşı işlemeye devam ettiği soykırım, etnik temizlik ve göçe zorlama gibi suç ve ihlallerine yönelik yeni bir teyit olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in suçlarını belgelemek, ihlallerini kınamak ve uluslararası adaleti sağlamak için gösterilen uluslararası çabalardan duyulan memnuniyet belirtildi.

"Kurban ile celladın bir tutulduğuna" vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin direnişine yönelik, yanlışlığı kanıtlanmış asılsız suçlamalarını tekrarlamaya devam etmesi reddedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, BM'ye ve tüm hukuki çevrelere, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları durdurmak için çalışma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'de "tüm dünyanın gözü önünde işlediği soykırım suçunun durdurulmasının herkesin sorumluluğu olmasının yanı sıra hukuki ve ahlaki bir görev olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası mahkemelerin savaş suçlusu İsrailli liderlerden hesap sorma çabalarının desteklenmesi çağrısı yapıldı.

BM işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında komisyonun raporuna ilişkin düzenlenen interaktif diyalog toplantısında konuşma yapmıştı.

"İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı" diyen Pillay, binlerce Filistinli çocuğun da muhtemelen enkaz altında olduğunu dile getirmişti.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail Başbakanlığı: ABD Büyükelçisi, silah ve mühimmatın teslim sürecinde olduğunu söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
21:07
Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:56
İngiltere Başbakanı'nın yakın koruma polisinin seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddia edildi
20:52
İngiltere, Kızıldeniz'de vurulan geminin batmış olabileceğini açıkladı
20:07
Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı
19:14
İsrail Başbakanlığı: ABD Büyükelçisi, silah ve mühimmatın teslim sürecinde olduğunu söyledi
"Medeniyetler beşiği" Antalya'nın ören yerleri ziyaretçilerini yıldızlar eşliğinde ağırlıyor
"Medeniyetler beşiği" Antalya'nın ören yerleri ziyaretçilerini yıldızlar eşliğinde ağırlıyor
FOTO FOKUS
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ