İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit) sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması sonrası en büyük krizlerden biri Fransa ile yaşanıyor.

Gerilim, İngiltere'nin, Fransa’nın 14 mil (22 kilometre) dışında yer alan Jersey Adası'na avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başladı.

Fransa talebe tepki göstererek Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar ise adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulundu.

"Üzgünüm ama mecbur kalırsak yapacağız"

Tehdit, Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin'den geldi.

Girardin, Fransız parlamentosuna, Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların kabul edilemez olduğunu ve Fransa’nın “misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu” söyledi.

“Bunun, buraya geldiği için üzgünüm, fakat mecbur kalırsak bunu yapacağız”

Donanma gemileri yola çıktı

Fransa'nın tehdidinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiğini açıkladı ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğunu söyledi.

Jersey'e "sarsılmaz destek" sözü veren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransız tekneleri tarafından yapılacak herhangi bir ablukanın tamamen haksız olacağını söyledi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre gemilerin bugün Jersey'e varması bekleniyor.

Fransız balıkçılar: Önceden haber verilmedi

Fransız balıkçılar, lisans almadaki zorluklar nedeniyle İngiliz sularında faaliyet göstermelerinin engellendiğinden şikayet ediyor.

AB ile yapılan bir anlaşma uyarınca, Fransız tekne operatörlerinin Jersey suları için lisans alabilmek için bölgede balıkçılık geçmişini göstermeleri gerekiyor. Ancak ek gereksinimlerin önceden haber verilmeksizin eklendiği iddia ediliyor.

Jersey hükümeti, yerlerinin tespitine imkan tanıyan teknolojiyle donatılmış 41 gemiye avlanma izni verdi. Ancak Fransa hükümeti, onaylanan gemilerin listesinin kendilerine gelmediğini söyledi.

Tartışmaların merkezindeki Jersey Adası

Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biri olan Jersey Adası İngiltere'ye bağlı ancak elektriğinin yüzde 95'i Fransa tarafından sağlanıyor.

Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.