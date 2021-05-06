Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 07:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi, Massachusetts eyaletinde eğitim gören Müslüman gençler üzerinde bir anket yaptı. Katılımcıların yüzde 60'ından fazlası, inançları nedeniyle sözlü ve fiziksel tacize uğradığını açıkladı.
Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi'nin anket çalışması önemli sonuçlar ortaya koydu.
Müslüman öğrencilerinin 3'te biri dinlerini gizlemek zorunda kaldıklarını söyledi. Ankete katılan öğrencilerden yüzde 17'si ise çeşitli şekillerde sözlü ve fiziksel tacize uğradıklarını belirtti.
Anket çalışması, okul yetkililerle ilgili de çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Buna göre, Müslüman öğrencilerin yüzde 40'ından fazlası okul yetkililerinin de Müslümanlar hakkında saldırgan yorum yaptığını düşünüyor.
Kuruluşun internet sayfasında yapılan açıklamada, Massachusetts'te İslâm karşıtı davranışların ürkütücü oranlara ulaştığına dikkat çekildi.
Etiketler: ABD İslam Düşmanlığı
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