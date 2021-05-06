Bill ve Melinda Gates çifti 27 yıllık evliliklerini noktalandırma kararı aldı. Ayrılık açıklaması, 146 milyar dolarlık servet ne olacak sorusunu da beraberinde getirdi.

Boşanma süreci, servetin büyüklüğü ve evlilik süresi açısından Jeff Bezos-MacKenzie Scott çiftinin 2009 yılındaki ayrılığı ile benzerlik gösteriyor.

Ancak servetlerinin çoğunluğu Amazon hisselerinden oluşan Bezos-Scott çiftinin aksine, Bill ve Melinda Gates’in serveti ağırlıklı olarak yardım kuruluşları ve sahip oldukları ortak vakfa bağlı bulunuyor.

Bill Gates'in ayrıca Microsoft’ta da hisse sahibi.

Ortak yardım çalışmalarına devam edecekler

Bundan sonraki süreçte çiftin yardım çalışmalarında ortak hareket edecekleri, şahsi servetlerinin ise imzalanan özel anlaşma ile paylaşılacağı belirtiliyor. Ancak rakam verilmiyor.

Bill Gates Twitter hesabından “Hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz" açıklaması yapmıştı.

Çift, boşanma dilekçelerinde de evliliklerinin onarılamayacak derecede hasar aldığını belirtmişti.

Bill Gates dünyanın 4. en zengini

Microsoft ’un kurucusu 65 yaşındaki Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk ve Bernard Arnault’nun ardından dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda.

Gates çiftinin 3 çocuğu bulunuyor.