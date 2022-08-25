Şiddetli yağışların kanalizasyon taşmasına neden olması ve nehirlerle denize yönlendirmesinin ardından İngiltere ve Galler'deki yaklaşık 50 plaj için kirlilik uyarısı yapıldı.

Fransız milletvekilleri İngiltere'yi çevresel taahhütleri ihmal etmek, deniz yaşamını ve balıkçılığı riske atmakla suçluyor.

İngiliz su şirketleri, sorunu çözmek için yatırım yaptıklarını söyledi.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Komisyonu'ndan yasal veya siyasi eylem çağrısında bulunan bir mektupta, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana çevresel taahhütlerini ihmal ettiğini söyledi.

İngiltere hükümet sözcüsü, iddialarının "kesinlikle doğru olmadığını" söyledi.

Üç milletvekilinin tamamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB yanlısı En Marche partisine ait. Bunlardan biri, Pierre Karleskind, Avrupa Parlamentosu'nun balıkçılık komitesine başkanlık ediyor.