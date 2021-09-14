Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere, FETÖ firarisi Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddetti
Londra'ya kaçan FETÖ firarisi Akın İpek'in, İpek ve Koza-İpek Holding’e atanan kayyuma karşı İngiltere'de yaptığı temyiz başvurusu reddedildi. İngiltere Yüksek Mahkemesi kayyum atamalarının hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Koza Altın, Kamu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Açıklamada, davacıların temyiz başvurusunun İngiltere Yüksek Mahkemesince reddedildiği ve bu durumun Koza Altın şirketinin lehine olduğu ifade edildi.
Açıklamada, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği yönündeki karar da yer aldı.
Ayrıca kayyum atamalarının Türk hukuku uyarınca geçerli olduğu, bunun İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
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