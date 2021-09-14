Koza Altın, Kamu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, davacıların temyiz başvurusunun İngiltere Yüksek Mahkemesince reddedildiği ve bu durumun Koza Altın şirketinin lehine olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği yönündeki karar da yer aldı.

Ayrıca kayyum atamalarının Türk hukuku uyarınca geçerli olduğu, bunun İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilemeyeceği vurgulandı.