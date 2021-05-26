İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi başladı.

Raab, Ramallah'a gelişi öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere, İsrail ile Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşılamaktadır ve tüm tarafların artık sürdürülebilirliğini sağlamaya odaklanması şarttır" dedi.

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile de görüşmesi bekleniyor

Raab, "Son ay içinde yaşananlar, hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha olumlu bir geleceğe doğru gerçek bir ilerleme kaydedilmesi ve bu kadar çok insanın hayatına mal olan şiddet döngüsünün kırılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir" dedi.

Raab'ın Abbas'la görüşmesinden sonra, Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye ve Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Mısır, Ürdün ve ABD Dışişleri Bakanları ateşkesi istikrara kavuşturmaya yönelik uluslararası çabalar kapsamında Ramallah'a gelmişlerdi.

Raab, öncesinde İsrailli mevkidaşı ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ashkenazi'nin İngiliz mevkidaşı Raab ile Kudüs'teki makamında bir araya geldiği ifade edildi.

Konuk bakan ile Gazze'deki ateşkesi masaya yatıran Ashkenazi'nin Gazze'ye düzenledikleri saldırılarda İngiltere'nin verdiği destekten dolayı Raab'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Hamas'ı zayıflatmanın İsrail ve Filistin'in yanı sıra bölgenin ve uluslararası ülkelerin çıkarına olduğunu savunan Ashkenazi, İngiltere'yi Hamas'ı "terör örgütleri" listesine almaya çağırdı.

Esirlerin serbest bırakılması çağrısı

Ashkenazi ayrıca İngiliz mevkidaşından, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin ve kayıp kişilerin serbest bırakılması için çalışmasını talep etti.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.