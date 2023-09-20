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Dünya
AA 20.09.2023 21:25

İngiltere, benzinli ve dizel otomobillerin satışına yönelik yasağı 2035'e erteleyecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin net sıfır emisyona ulaşma taahhütlerinde değişikliğe giderek, benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışına yönelik yasağın 2030'dan 2035'e erteleneceğini duyurdu.

İngiltere, benzinli ve dizel otomobillerin satışına yönelik yasağı 2035'e erteleyecek
[Temsili fotoğraf: AA]

Sunak, Başbakanlık'ta yaptığı basın toplantısında, 2050'ye kadar ülkenin "net sıfır" karbon emisyonu hedefine ulaşmada, "yeni yaklaşımlar" benimseyeceğini açıkladı.

Ülkesinin net sıfıra emisyona ulaşmadaki yeni yaklaşımlarının "pragmatik, orantılı, gerçekçi ve İngiliz halkına karşı sorumlu" olacağının altını çizen Sunak, insanların üzerindeki yükü hafifletmek için bunları uygulayacaklarını söyledi.

Bu bağlamda, elektrikli araçlara ve evlerde ısı pompalarına geçiş sürecini kolaylaştıracaklarını belirten Sunak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Almanya ve Fransa gibi ülkelerle aynı doğrultuda, 2035'e kadar yeni benzinli ve dizel otomobiller ve kamyonetler satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, Darlington'da teraslı bir evde yaşayan bir aile için 10 bin sterline kadar mal olabilecek pahalı bir ısı pompası için kimseyi eski kazanını sökmeye zorlamayacağımız anlamına geliyor."

Sunak, evlerin enerjilerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik sübvansiyonlarına devam edeceklerini ancak kimsenin bu tür önlemler almaya zorlanmayacağının altını çizdi.

"Hedeflerimize ulaşmak, insanların zararına olmamalı"

Sunak, iklim değişikliği gerçekliğinden hiç kimsenin şüphe duyamayacağını ancak anlamlı demokratik tartışma olmaksızın insanların yaşamlarında değişiklik yapmaya zorlamanın iddialı bir yanı olmadığına dikkati çekti.

İngiltere'nin sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda dünyadaki diğer ülkelerden çok daha ileride olduğunu savunan Sunak, "Bu ilerleme göz önüne alındığında, hedeflerimize ulaşmanın gereksiz yere daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalan insanların zararına olması gerekmiyor." ifadesini kullandı.

Sunak, önceki hükümetlerin halkın desteğini almadan net sıfır emisyon hedefleri belirlemede çok hızlı hareket etmeleri nedeniyle var olan politikayı değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Başbakan Sunak, "Bu yolda devam edersek, İngiliz halkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız ve ortaya çıkan tepki sadece belirli politikalara karşı değil, daha geniş misyonun kendisine karşı da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Başbakan'ın yeni yaklaşım planları dün gece basına sızdırılmıştı

Sunak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda da "İngiliz halkına asla gereksiz ve ağır tedbirler dayatmayacağız. Yine de uluslararası taahhütlerimizi yerine getirecek ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı önemsediğini, ancak mevcut yolda İngiliz halkının rızasını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını belirten Sunak, "Henüz hiç kimse insanların gözlerinin içine bakıp gerçekte nelerin söz konusu olduğunu açıklama cesaretini gösteremedi. Bu yanlış ve bugün net sıfıra ulaşmaya yönelik yeni yaklaşımla bu durum değişiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sunak'ın açıklamaları, İngiltere'nin net sıfır emisyon hedefi için belirlediği tarihlerin erteleneceğine ilişkin planların dün gece basına sızdırılmasının ardından geldi.

Bu gelişmenin ardından gece saaelerinde yazılı açıklama yapan Sunak, "yeni yaklaşım planlarını sızıntı nedeniyle değiştirmeyeceğini" vurgulayarak, politikacıların net sıfır emisyon hedefiyle ilgili maliyetler ve verilen ödünler konusunda dürüst olmadıklarını savunmuştu.

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