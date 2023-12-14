İngiltere Başbakanı Sunak'tan Gazze'de öldürülen çocuklar sorusuna "daha fazla insani ara" yanıtı

Flynn, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda Rishi Sunak'a iki soru yöneltti.

Sunak, Flynn'in "Bu kış Gazze'de bombalanan çocuklar için Noel mesajınızı paylaşır mısınız?" sorusuna verdiği yanıtta, "Kimse bu çatışmanın gereğinden bir saniye daha uzamasını istemiyor." ifadesini kullandı.

Gazze'ye insani yardımların artırılması ve esirlerin serbest bırakılması için çatışmalara daha fazla insani ara verilmesi gerektiğini savunan Sunak, "Bizim sürekli olarak savunduğumuz şey Hamas'ın İsrail'e daha fazla roket atamayacağı ve esirleri serbest bırakacağı sürdürülebilir ateşkes." değerlendirmesini yaptı.

"Noel'e kadar 1400 çocuk daha ölecek"

Flynn, ikinci sorusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetinin şu anki eylemleri devam ederse bugünle Noel arasında (25 Aralık) 1400 çocuk daha ölecek. Dostlarımız ve müttefiklerimiz Fransa, İrlanda, Kanada, İspanya ve Avustralya, BM'de yapılan oylamada ateşkes için cesaret, ilgi ve şefkatle oy veren 148 ülkeye katıldı. İngiltere utanç verici şekilde çekimser kaldı. Başbakan bize 153 ülkenin yanlış, Westminster'ın doğru olduğunu nasıl açıklayabilir?"

Sunak, Gazze'deki çatışmaların siviller üzerindeki etkisinin endişe verici olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile geçen hafta yaptığı görüşmede bu konuyu dile getirdiğini anlattı.

Gazze'ye daha fazla insani yardım girişi için çalıştıklarını yineleyen Sunak, Dışişleri Bakanı'nın insani koordinatör görevlendireceği bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Başbakan Netanyahu ile geçen haftaki görüşmede daha çok yardım girişi için Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı açmaları amacıyla baskı yaptım. Aktif şekilde İngiltere'nin liderlik edebileceği deniz koridorunun açılması için de araştırmalarımızı yapıyoruz. Ciddi ölçüde gerekli olan yardımların ulaştırılması amacıyla gece gündüz çalışacağımızın güvencesini verebilirim." dedi.