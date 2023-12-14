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Dünya
AA 14.12.2023 13:15

Avrupa Parlamentosunun Belçikalı üyesinin "Gazze" konuşması viral oldu

Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçika İşçi Partili üyesi Marc Botenga'nın İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin konuşması sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

AP Genel Kurulunda konuşan Botenga, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze'de "çocuklara karşı bir savaş" yürütüldüğü yönündeki değerlendirmesini hatırlatarak Gazze'de bugüne kadar 7 bin 700'den fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

"Bu, Ukrayna'da olurken soykırım diyordunuz." diyen Botenga, AB'nin "çifte standardını" eleştirdi.

AB içinde İsrail'e destek verenlere hitaben Botenga, "Ama size cevap vermek istemiyorum çünkü sizinle benim aramda siyasi farklılıklar yok. İnsanlık farkı var basit haliyle." ifadelerini kullandı.

Botenga, İsrail'e destek veren Avrupalı siyasilerin, "İsrailli yöneticilerin tüm Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşı" alkışladıklarını söyledi.

AB'nin silah satışın sürdürerek İsrail ile suç ortaklığı içinde olduğunu vurgulayan Botenga, Avrupalı parlamenterlere "Umarım bir akşam aynada utanmadan kendi yüzünüze bakabilirsiniz." dedi.

Botenga'nın konuşması sosyal medyada viral oldu.

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