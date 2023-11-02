Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2023 00:50

İngiltere Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki durumu görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki durumu görüştü
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Sunak, Sisi ile görüşmesinde, Refah Sınır Kapısı'nın İngiliz ve diğer ülke vatandaşları ile yaralı Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeleri için açılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Görüşmede, iki lider, Gazze'ye insani yardım akışının arttırılmasına yönelik acil çalışmaları ele aldı. Sunak, Mısır Kızılayının çalışmalarını desteklemek üzere İngiltere'den ikinci bir yardım uçuşu planları hakkında Sisi'ye bilgi verdi.

Sunak, ayrıca, hayat kurtaran yardım ve tıbbi tedavinin sivillere mevcut tüm yollardan ulaşmasını sağlamanın en önemli önceliği teşkil ettiğini ve ülkesinin daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu aktardı.

Rehineler konusu da gündeme geldi

Görüşmede, iki lider, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasını önlemek ve Filistin halkı için uzun vadeli barış ve refah sağlamak amacıyla yürütülen diplomatik çabaları da ele aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki İngiliz vatandaşlarından ilk grubun, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından 20 Ekim'de Mısır'ı ziyaret etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Gazze İngiltere Mısır
Sıradaki Haber
Yunanistan'da polisin eylem yasağına uymayan 39 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı
00:48
Yunanistan'da polisin eylem yasağına uymayan 39 kişi gözaltına alındı
00:44
Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
00:40
Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı
00:36
BM: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırıları "savaş suçu" olabilir
00:34
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in Gazze'deki saldırısını orantısız buldu
İsrail saldırılarından kaçan Gazzeli aileler, BM'ye bağlı çadır kampta yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırılarından kaçan Gazzeli aileler, BM'ye bağlı çadır kampta yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
İsrail polisi, Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Yahudilere saldırdı
İsrail polisi, Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Yahudilere saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ