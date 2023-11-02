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Dünya
AA 02.11.2023 00:35

BM: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırıları "savaş suçu" olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarından endişe duyduklarını belirterek, "saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar" olabileceğini vurguladı.

BM: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırıları "savaş suçu" olabilir
[Fotograf: AA]

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından meydana gelen çok sayıda sivil zayiatın ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cibaliye'de korkunç katliam oldu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cibaliye'de korkunç katliam oldu

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

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