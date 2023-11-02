DSÖ'den, Gazze'ye tam tıbbi ve yakıt yardımı erişiminin "hemen" sağlanması çağrısı

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Hayat kurtaran kanser tedavisi veya palyatif bakım alma noktasında tek imkanını kaybeden hastalar için duyduğumuz endişeyi hiçbir kelime tarif edemez" ifadesini kullandı.

DSÖ Başkanı açıklamasında, "Tıbbi ve yakıt yardımına tam erişim için çağrıda bulunuyor ve yalvarıyorum hemen! Ne kadar beklersek, bu kırılgan hayatları o kadar riske atmış oluruz" çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ekim'de Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesine yönelik saldırı nedeniyle tesisin üçüncü katında ciddi hasar oluştuğu bildirilmişti.

Paylaşımda, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında" ifadeleri yer almıştı.

İsrail'in, hastanelere enerji sağlamak için gerekli olan yakıtın Gazze'ye girişini engellemeye devam ettiği belirtilen paylaşımda, Gazze'ye acilen su, gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve yeterli insani yardımın girmesine izin verilmesi çağrısı yapılmıştı.