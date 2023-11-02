Altun'un sözleri Yunan basınında

"Gazze’de oynanan oyun sadece oradaki Filistinli kardeşlerimizin üzerine oynanan bir oyun değildir. Bütün bölgeye ve özellikle de Türkiye üzerine oynanan bir oyundur. Bu oyunu bozmak stratejik olarak Türkiye’nin istiklali için, Türkiye’nin istikbali için, Türkiye’nin istikrarı için olmazsa olmazıdır. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un TRT ekranlarında söylediği bu sözler, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.



Yunanistan’ın Skai televizyonu Altun’un açıklamalarını mercek altına aldı.

"Altun tesadüfen konuşmuyor. Olayları iyi okuyor"



Yunan gazeteci Manolis Kostidis, “Altun tesadüfen konuşmuyor. Olayları iyi okuyor. Gazze'de yaşananların Türkiye'yi tehdit ettiğini belirtiyor" açıklamasında bulundu.



Kendisinin de İletişim Başkanı Altun’la tanışma fırsatı bulduğunu belirten Yunan gazeteci, Altun’un çok saygın bir insan olduğunu, küresel olayları iyi okuduğunu söyledi.



Yunan gazeteci Kostidis, Gazze’nin Türkiye’ye uzak bir coğrafya olmasına rağmen, orada yaşananların Türkiye’ye de tehdit oluşturduğu yorumunu yaptı.

"Türkiye'nin planı Gazze'deki oyunu bozmak"



Türkiye’nin planının Gazze’deki oyunu bozmak olduğu belirtildi.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD’nin burada ne işi var” açıklamalarına da yer verildi.



Programda Türk-Yunan ilişkilerinin bu gelişmelerden nasıl etkileneceği de değerlendirildi.



Kritik günlerden geçildiği, iki ülke arasında pozitif diyaloğun ise devam ettiği ifade edildi.