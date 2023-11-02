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Dünya
AA 02.11.2023 00:07

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: BM'nin KKTC'yle bir anlaşmasının olmaması kabul edilemeyecek aşamaya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "BM'nin KKTC ile bir anlaşmasının olmaması artık bizim için kabul edilemeyecek bir aşamaya geldi" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: BM'nin KKTC'yle bir anlaşmasının olmaması kabul edilemeyecek aşamaya geldi

Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Lacroix, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in ardından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, müzakere heyeti üyeleri ve danışmanlar yer alırken, Lacroix'e ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik etti.

Tatar, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Lacroix ile görüşmelerinde Kıbrıs’ta iki devletin olduğunu ve burada faaliyetlerini sürdüreceklerse KKTC ile de bir mutabakat metni imzalamaları gerektiğini ilettiğini söyledi.

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Taleplerine yaklaşımın olumlu olduğunu belirten Tatar, BM tarafından Kıbrıs için atanacak temsilcinin ancak tarafların taleplerini iletecek tarafsız, yetkileri sınırlı ve belirli bir süreliğine görevlendirilecek "kişisel temsilci" şeklinde olabileceğini kaydetti.

Tatar, doğrudan BM Güvenlik Konseyi’ne bağlı olup, federal temelli bir anlaşma için müzakere zemini araştırması yapacak özel bir temsilci modelini reddedeceklerini söyledi.

Temsilci için onayladıkları belli bir ismin olmadığına dikkati çeken Tatar, tamamıyla tarafsız olacak bir BM temsilcisini onaylayabileceklerini bildirdi.

Tatar, Kıbrıs’ta kalıcı, sürdürülebilir ve adil bir anlaşmanın, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulünden geçtiğini yineleyerek, "BM’nin KKTC ile bir anlaşmasının olmaması artık bizim için kabul edilemeyecek bir aşamaya geldi" ifadesini kullandı.

BM yetkilisi Lacroix ile görüşmesinde Yiğitler-Pile Yolu Projesi konusunun da gündeme geldiğini anlatan Tatar, Yeşil Hat üzerindeki Türklerin 40 yıldır tarım yaptıkları arazilerde Rumların inşaat faaliyetine başlama niyetlerinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini belirterek, BM'den konuya müdahale etmesini istediklerini kaydetti.

"Mutabakattan memnunuz"

Lacroix de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Tatar ile sadece Kıbrıs konusunu görüşmediklerini Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını aktardı.

Tatar ile KKTC'nin uygulamaya geçirdiği Yiğitler-Pile Yolu Projesi konusunda görüştüklerini vurgulayan Lacroix, "Bu konuda tarafların vardığı mutabakattan memnunuz" dedi.

Lacroix, görüşmede Kıbrıs'ta iki toplumu da ilgilendiren teknik komitelerin çalışmalarının da gündeme geldiğini aktararak, siyasi süreçteki ilerlemeyi desteklemeye ve çalışmaları her iki tarafla da yakın koordinasyon içerisinde sürdürmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

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