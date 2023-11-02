Yunanistan'da polisin eylem yasağına uymayan 39 kişi gözaltına alındı

Yunan Polis Teşkilatının açıklamasına göre, Viktorya Meydanı ve Monastiraki'de polisle arbede yaşayan eylemciler ile Atina ve çevresinde yapılan kontrollerde şüpheli görünenler de dahil olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı.

Yunan yargısının suç örgütü ilan ettiği ırkçı Altın Şafak Partisinden 2 kişinin öldürülmesinin 10. yılı dolayısıyla, aşırı sağcı grupların yaptığı eylem çağrısıyla Neo İraklio semtinde toplanmaya çalışan eylemciler, polis engeliyle karşılaştı.

Aşırı sağcı grupların eylem çağrısına karşılık, "karşıt eylem" çağrısıyla aynı yerde buluşma sözü veren faşizm karşıtı gruplar da polisin engeliyle karşılaştı.

Atina merkezindeki Viktoria Meydanı'nda ise Neo İraklio'dan dönen bazı kişiler ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Monastiraki Meydanı'nda da aşırı sağcı gruplar ile faşizm karşıtı gruplar arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığı biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.

Polis 24 saat boyunca eylemleri yasaklamıştı

Yunan Polis Teşkilatı çarşamba saat 06.00'dan perşembe 06.00'ya kadar başkent Atina'nın da içerisinde bulunduğu tüm Attiki Bölgesi'nde geniş güvenlik önlemleri almış, toplanma yasağı getirmişti.

Aşırı sağ unsurlar ile faşizm karşıtı gruplar ise aynı yerde bir saat arayla eylem çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu eylem çağrıları üzerine bölgede 3 binin üzerinde polis görevlendirilmişti.

Aşırı sağcı grupların Yunanistan'daki eylemine katılmak üzere yurt dışından gelenlerin olabileceği endişesiyle ülke sınır kapılarında da önlemler artırılmıştı.

Aşırı sağcı gruplar tarafından planlanan eyleme katılacakları şüphesiyle Eleftherios Venizelos Havaalanı'nda 21 İtalyan vatandaşının dün gözaltına alındığı bildirilmişti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, dün gece saatlerinde Eleftherios Venizelos Havaalanı'na varan 21 aşırı sağcı İtalyan vatandaşı gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere Polis Teşkilatı Yabancılar Şubesine götürülmüştü.