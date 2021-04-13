Başbakan Johson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslam'ın en kutsal ayı olan ramazanı kutladığını söyledi:

"Ne yazık ki bu yıl da ramazanda güvende kalmak için kurallara uymak gerekiyor. Yine de oruç, dua ve sadaka ayının tüm Müslümanlara çok fazla huzur getirmesini temenni ediyorum."

Ana muhalefet lideri de ramazan ayını kutladı

İşçi Partisi lideri Keir Starmer de yayınladığı video mesajında, ramazanın bir namaz, oruç ve tefekkür dönemi olduğunu vurguladı.

Starmer, camilerin koronavirüs aşısı kampanyalarına verdiği destek ve Müslümanların gıda bankaları aracılığıyla ihtiyacı olanlara yaptıkları yardımlara da dikkat çekti.

Starmer, bunların sadece bu ayın özünü değil, aynı zamanda İslam'ın değerlerini de yansıttığını söyleyerek İşçi Partisi adına Müslümanların ramazanını kutladığını dile getirdi.