ABD Başkanı Joe Biden, Minneapolis'teki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Biden, dün polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitiren 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin ailesiyle görüşmediğini, ancak Minnesota Valisi ve Mineapolis Belediye Başkanı ile telefonda konuştuğunu söyledi.

"Olayın kasti mi olduğunu anlamamız gerek"

Olaya ilişkin vücut kamerası görüntülerini de izlediğini anlatan Joe Biden, "Dualarımız Daunte'nin ailesiyle. Olanlar gerçekten çok trajik şeyler ancak soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz. Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğunu anlamamız gerek" dedi.

"Barış ve itidal çağrısı yapıyorum"

Wright'ın ölümünün ardından yapılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Biden, şunları söyledi:

"Bir kez daha söylemek isterim ki şiddetin ve yağmanın bir gerekçesi olamaz. Barışçıl protestoları anlıyoruz, siyahi toplumun öfkesini, acısını ve travmasını anlıyoruz ancak bu şiddetin bir sebebi olamaz. Soruşturma tamamlanıp, gerçekler ortaya çıkana kadar barış ve itidal çağrısı yapıyorum. Daunte'nin annesinin itidal çağrısına kulak vermeliyiz."