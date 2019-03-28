İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, İngiliz özel kuvvetlerinden askerlerin Yemen’de Husi güçleri ile girdikleri savaşta yaralandıklarını öne süren “çok ciddi ve iyi kaynaklı” haberlerin soruşturmasını sonuna kadar sürdürme sözü verdi.

Field, İngiliz özel kuvvetlerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda çocuk askerler eğittiği iddiaları doğru çıkarsa, İngilitere'nin savaş suçlarına tanıklık etmiş olabileceğini öne süren gölge İngiliz Dışişleri Bakanı Emily Thornberry’nin sorularına cevap verdi.

Emily Thornberry, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon askerlerinin yüzde 40'nın çocuk olduğunu iddia etti ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Field ise, İngiliz askerlerin çocuk askerleri eğittiği iddialarını Savunma Bakanlığı ile ortaya çıkan raporlar ışığında soruşturacağını ifade etti ancak İngiltere hükümeti, kendi özel kuvvetlerinin operasyonlarını tartışmamakla ilgili genel bir politikaya sahip.

5 İngiliz askerin yaralandığı iddia edilmişti

İngiliz Daily Mail gazetesi de geçtiğimiz günlerde, İngiltere’nin Yemen’deki gizli askeri eylemleri sırasında meydana gelen silahlı çatışmada, İngiltere özel kuvvetlerinde görevli 5 askerin yaralandığını yazmıştı.

Haberde, askerlerin İran’ın desteklediği isyancılarla girdiği silahlı çatışma sırasında yaralandıkları aktarılmıştı.

Gazete, silahlı çatışmanın Yemen’in kuzeyindeki 30 kadar İngiliz askeri birliğinin konuşlandırıldığı Sada bölgesinde meydana geldiğini ve yaralanan askerlerin tedavilerinin İngiltere’de devam ettiğini ifade etmişti.

Kaynak: The Guardian, DHA