İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz diplomatların istenmeyen kişi ilan edilmesinin "haksız" olduğu savunuldu.

Minsk yönetiminin aldığı kararın Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğu, "orantılı" bir karar olarak 2 Belaruslu diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği kaydedildi.

Karar, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Belarus Büyükelçisi Maksim Yermaloviç'e bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab da "Bugün (Aleksandr) Lukaşenko rejimine İngiliz diplomatları haksız yere sınır dışı etmelerinin sonuçları olacağına dair net bir mesaj gönderdik. İngiltere, Belarus yetkililerini ağustos ayındaki hileli seçimlerden ve Belarus halkını bastırmak amacıyla şiddete başvurmalarından sorumlu tutmaya devam edecek." dedi.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Belarus basınında, 2 İngiliz diplomatın, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı ülkede izinsiz gösteriler düzenleyen muhalefet temsilcileriyle görüşmeler yaptığı ve gösterilerin dünya kamuoyuna duyurulması için destek verdiği iddiaları yer almıştı.