Sky News'in haberine göre, Easy Jet'in 2 bin İngiliz turist üzerinde yaptığı anket, Avrupa'da turistleri hayal kırıklığına uğratan 10 kültürel ve tarihi cazibe merkezini ortaya çıkardı.

Tatilcilerden, Avrupa’nın en kötü cazibe merkezlerini seçmeleri istendi ve 16. yüzyıl portresi, turistleri hayal kırıklığına uğratan yer olarak listenin başında yer aldı.

1- "Mona Lisa, Paris"

Paris'te Louvre Müzesi'nde bulunan Leonardo da Vinci'nin başyapıtı Mona Lisa, tarihin en ünlü tablolarından biri.

2- "Checkpoint Charlie (Charlie Kontrol Noktası), Berlin"

Charlie Kontrol Noktası, Batı müttefikleri tarafından Doğu Berlin ve Batı Berlin arasındaki en bilinen Berlin Duvarı geçiş noktasıdır. Yapı, Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

3- "Manneken Pis (İşeyen Çocuk Heykeli), Brüksel"

Çeşmenin havzasına idrar yapan çıplak bir çocuğu gösteren heykelin, Brüksel halkının mizah anlayışını somutlaştırdığı söyleniyor.

4- "Moulin Rouge, Paris"

1889 yılında kurulan bir kabare kulübü olan Moulin Rouge, Can-can dansının modern formunun doğum yeri olarak biliniyor.

5- "Little Mermaid (Küçük Denizkızı), Kopenhag"

Küçük Denizkızı, Edvard Eriksen tarafından tasarlandı ve aynı adı taşıyan Hans Christian Andersen masalına dayanıyor. Küçük Denizkızı,1913'te Danimarka'da tanıtılmasından bu yana önemli bir turistik mekan haline geldi.

6- "Eyfel Kulesi, Paris"

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, dünyadaki en ikonik yapılardan biridir. Eyfel Kulesi 1887-1889 yıllarında, adını aldığı mimar Gustave Eiffel'in firması tarafından Fransız Devrimi'nin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan Expo 1889 Paris Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa edildi.

7- "İspanyol Merdivenleri, Roma"

Tarihi merdiven, Romalı mimar Francesco de Sanctis tarafından 1723-1726 yılları arasında yapılan Trinita dei Monti kilisesinden İspanya Meydanı’na doğru iniyor.

8- "Trevi Çeşmesi (Aşk Çeşmesi), Roma"

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü kültürel yapılarından biri olan Trevi Çeşmesi, "Aşk Çeşmesi" olarak da biliniyor.

9- "Louvre Müzesi, Paris"

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, dünyanın en büyük sanat müzesidir.

10- "Pisa Kulesi, Italy"

Pisa Kulesi, dengesiz temelinin bir sonucu olarak, yaklaşık dört derecelik eğimiyle dünya çapında tanınıyor.

Kaynak: Sky News