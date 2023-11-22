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Dünya
AA 22.11.2023 16:35

İngiliz STK'lar: Gazze'de gereken kalıcı ateşkes

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşları Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve Oxfam, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın önemini vurgularken, Gazze'de gerekenin "kalıcı ateşkes" olduğuna işaret etti.

İngiliz STK'lar: Gazze'de gereken kalıcı ateşkes
[Fotograf: AFP]

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın) üst yöneticisi (CEO) Inger Ashing, Gazze'deki insani ara için yaptığı açıklamada, "Çatışmalara verilen geçici ara ve çocuklar ile kadınlardan oluşan esirlerin serbest bırakılması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ashing, atılan adımın doğru olduğunu ancak hakları uluslararası yasalarla korumaya alınmış çocuklar başta olmak üzere tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Hamas: İnsani ara yarın 10.00'da başlayacak
Hamas: İnsani ara yarın 10.00'da başlayacak

Çatışmalara verilecek insani ara Gazze'deki bombardımanı durdursa da bölgede halen temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmanın zor olduğunu belirten Ashing, "Gazze'deki evlerin yarısı ve okullar zarar gördü. Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler kullanım dışı ve binlerce yaralı çocuğu tedavi edemez halde. Yarım milyona yakın insan yerinden edildi ve günlük temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ateşkes görüşmeleri sırasında saldırılarını sürdürdü
İsrail ateşkes görüşmeleri sırasında saldırılarını sürdürdü

Ashing, Gazze'deki çocukların, bombardımanlar dışında açlık, susuzluk ve hastalıklar nedeniyle ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Çatışmalara birkaç gün ara vermek çocukları güvende kılmaz. Bir neslin, dünyanın gözü önünde yaşanan bu çatışmaların yükünü taşımasına izin veremeyiz. Kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Bu, kanayan yaradan 4 gün sonra çıkarılacak bir yara bandıdır"

Oxfam Politika ve Savunuculuk Başkanı Katy Chakrabortty de "Uzlaşma, ailelere, bir araya geleceği, sevdiklerine kavuşacağı ve ölenlere yas tutulacağı bir zaman verecek. Kalan esirlerin de serbest bırakılması için her türlü diplomatik çaba gösterilmeli." açıklamasını yaptı.

Çatışmalara verilecek insani aranın kısa süreli rahatlama ve ihtiyaç malzemelerine ulaşma imkanı dışında bir anlam ifade etmediğini belirten Chakrabortty, "Bu, kanayan yaradan 4 gün sonra çıkarılacak bir yara bandıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı yayınladı
Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı yayınladı

Uzlaşmaya rağmen güçlü diplomatik baskı olmadan kalıcı ateşkesi umut etmenin "iyimserlik" olacağını kaydeden Chakrabortty, İngiltere hükümeti ve uluslararası kamuoyunun, kalıcı ateşkes için diplomatik çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Mısır üzerinden insani yardım malzemelerinin engelsiz girişinin sağlanması gerektiğine işaret eden Chakrabortty, "Şimdi, tüm İsrailliler ve Filistinliler için barışa yönelik sıkı çalışmaya başlamanın zamanıdır. Buna, çatışmanın özüne yani İsrail'in Filistin topraklarındaki uzun süreli askeri işgaline ve Gazze ablukasına son verirken, aynı zamanda tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak da dahildir." ifadelerini kullandı.

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