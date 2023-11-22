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Dünya
AA 22.11.2023 16:20

AB'den Rabobank'a 26,6 milyon euro kartel cezası

Avrupa Birliği, Rabobank'a tahvil ticaretinde kartele katıldığı gerekçesiyle 26,6 milyon euro para cezası verdi.

AB'den Rabobank'a 26,6 milyon euro kartel cezası
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Deutsche Bank ve Hollanda merkezli Rabobank'ın euro cinsinden tahvil ticaretinde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Rabobank'ın euro cinsinden belirli tahvillerin alım satımıyla ilgili kartele katıldığı için 26,6 milyon euro para cezasına çarptırdığına işaret edildi.

Deutsche Bank'ın da kartele katıldığının tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Deutsche Bank'ın karteli Komisyon'a ifşa ettiği için alması söz konusu olan 156 milyon euroluk cezadan muaf tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, yapılan soruşturmada 2006 ile 2016 yılları arasında 2 bankanın bazı tacirler aracılığıyla ticari açıdan hassas bilgileri paylaştıklarının, ticaret ve fiyatlandırma stratejilerini koordine ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

AB, söz konusu bankaların aralarında kartel oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek üzere soruşturma yürütüyordu.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.​​​​​​​

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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