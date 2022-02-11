İngiltere'de bebek bekleyen kadınların yarısından fazlasının tutuklanmasında Londra polisi tarafından bir tür güç kullanıldığı bildirildi.

ITV News ‘in yayınladığı istatistikler, Ocak 2018 ile Haziran 2021 arasında İngiliz polisinin 2 bin 500’den fazla hamile ve ya hamilelik şüphesi olan kadına sert güç uyguladığını ortaya koydu.

Hazırlanan raporda güç kullanımı arasında kelepçeleme, cop ve köpek kullanma, tahriş edici sprey, şok tabancası kullanımı bulunuyor.

Kayıtlar kadınların kendilerine kuvvet uygulanmadan önce memurlara hamile olduklarını veya olabileceklerini söyleyip söylemediklerini göstermiyor.

Raporda güç kullanılarak tutuklananlar arasında en genç hamilenin 2020'de gözaltına alınan 12 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu belirtildi.

2018'de de 13 ve 14 yaşlarında kız çocuklarının bu şekilde tutuklandığı belirtildi.

Güç kullanan yalnızca Londra polisi değil

İngiltere ve Galler'deki dördüncü en büyük polis teşkilatına sahip olan Batı Yorkshire'daki polis memurlarının da , Londra'daki meslektaşlarıyla aynı şekilde kadınlara karşı güç kullanma eğiliminde olduğunu vurgulandı.

Batı Yorkshire'da polisin hamile kadınları tutuklarken 70 kez “sert fiziksel kontrol” teknikleri kullandığı tespit edildi.

ITV News tarafından elde edilen diğer veriler, memurlara hamile olduklarını söyleyen en az 3 bin 818 kadının tutuklandığını gösterdi.

Haber kuruluşunun istatistikleri ile ilgili yorum yapan sivil toplum kuruluşları hamile kadınlara karşı şok tabancası ve biber gazı gibi sert önlemler alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Kuruluşlar içerdiği riskler nedeniyle bu tür güç kullanımı için çok ciddi gerekçeye ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Howard Ceza Reformu Birliği Kampanyalar Direktörü Andrew Neilson, “Başı dertte olan kadınların çoğu hiç tutuklanmamalı, tutuklama zarar verici ve travmatik bir olay olabilir” dedi.



