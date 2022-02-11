Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde papazların talim yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Olay Rum basınında geniş yer buldu.

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Papazların silahlı görüntüleri eleştirildi.



Bu etkinliğin, İsa Peygamberin öğrettiği sevgi anlayışıyla bağdaşmadığı vurgulandı.



Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin Taliban'ı anımsattığını söyledi.



"Kilise savaşı kutsamıyor" açıklaması geldi



Tepkiler üzerine kilise açıklama yaptı. "Kilise savaşı kutsamıyor" denildi.



Papazların atış talimini Protaras beldesinde yer alan ve yenilenen atış poligonunda yaptığı söylendi. Psikoposluğun bu şekilde orduya destek olduğu ifade edildi.



"Ne Papaz cübbeleri isyan etti ne de savaş ilan ettik. Ama mutlu olduk" sözleriyle atış talimi savunuldu.