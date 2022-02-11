Barınma hakkı taleplerinin karşılanması için boş binayı işgal ettiler. Sokakta yaşayan evsiz ve düzensiz göçmenlerin amacı seslerini Fransız hükümetine duyurmak.

Aralarından göçmenlerin de olduğu "Calais Herkes İçin Barınma" adlı grup, geçen haftadan bu yana 40 dairelik boş binada eylem yapıyor.

Onları çıkarmak için binayı kuşatan polis içeri girmek isteyenlere de müdahale ediyor.

Binaya elektrik, su ve gıda verilmiyor

Polis evsiz ve göçmenlerin barınağı haline gelen binaya elektrik ve su verilmesine engel oluyor. Gıda ve ilaç tedarik edilmesine de izin vermiyor.

Bina önünde toplanan destekçiler ise, polisin coplu biber gazlı müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.



Sosyal medyada polisin şiddet uyguladığı destekçileri gözaltına aldığı görüntüler paylaşılıyor.



Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde, İngiltere'ye geçmeyi bekleyen bine yakın düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor.