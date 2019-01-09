İngiltere parlamentosuna getirilen finansman yasa tasarısında, anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik ana muhalefet partisinin teklif ettiği değişiklik, 296'ya karşı 303 oyla kabul edildi.

Değişikliğe göre, İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık için ayıracağı bütçeyi, parlamentonun onayı olmadan kullanamayacak.

Siyasi gözlemcilere göre oylama sonucu, Başbakan Theresa May'in gelecek hafta parlamentoda oylanacak Brexit anlaşmasının da geçme şansının düşük olduğunu teyit etti.

Brexit anlaşması 15 Ocak'ta oylanacak

Brexit anlaşmasının parlamentodan onay alması için yeterli desteğin olmadığını gören May, geçen ay yapılması gereken oylamayı son anda ertelemişti.

May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, belirlenen yeni tarih olan 15 Ocak'ta oylanacak.

Oylama öncesi parlamentoda konuyla ilgili yapılacak 5 oturumun ilki bugün gerçekleştirilecek.

Önceki yıl yapılan erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu yitiren May, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisi'nin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesi"

Brexit yanlısı parti, May'in Brexit anlaşmasına içerdiği "tedbir maddesi" yüzünden ret oyu vereceğini açıklamıştı. May'in kendi partisi içinde de çok sayıda milletvekilinin oylamada muhalefetle hareket ederek ret oyu vermesi bekleniyor.

"Tedbir maddesi", AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.

Söz konusu madde ile İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak.

Eleştirenler, bu maddeyle İngiltere'nin toprak ve anayasal bütünlüğünün zarar göreceğini ileri sürüyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

İngiltere'de normal sürecin işlemesi halinde, 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber