İngiliz Hazinesi, İngiltere'de salgın nedeniyle verilen ekonomik teşviklerin istihdam piyasasına etkilerine ilişkin bir bilgi notu paylaştı.

Bilgi notunda, salgınla mücadelede ekonominin desteklenmesi için verilen desteğin yakın tarihte bir benzerinin olmadığı belirtilerek, “9,5 milyon insanın işlerine devam etmesini sağladık. 2,6 milyon serbest meslek sahibinin gelirlerini destekledik. Salgın boyunca ülkenin dört bir yanındaki şirketlere yardımcı olduk. Hızlı bir şekilde harekete geçerek yaklaşık 160 milyar sterlinlik kapsamlı bir destek paketi sunduk.” ifadelerine yer verildi.

İngiliz hükümetinin son olarak ekonominin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla 30 milyar sterlin seviyesinde yeni paket sunduğu hatırlatılan açıklamada, bu paketin, İngiliz ekonomisinin krizinden güçlenerek çıkmasına yardımcı olacağı belirtildi.

İngiliz hükümeti, salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanların maaşlarının yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar ödenmesi yönünde karar almıştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ülkede mayıs ayında işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,9 seviyesini korumuştu.

Son verilere göre ülkede toplam işsiz sayısı 1,35 milyon seviyesinde.

İngiliz ekonomisi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 19,1 daralmıştı.