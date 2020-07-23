ABD’nin New York kentinde bulunan ve ülkenin ünlü sembollerinden Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü.

O anlar, anbean kaydedildi. Heykelde herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Özgürlük Heykeli ya da resmî adıyla Dünyayı Aydınlatan Özgürlük, ABD'nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesi.

Dünyanın en tanınan anıtlarından biri olan ve bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, 1884-1886 yılları arasında inşa edildi.