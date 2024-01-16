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Dünya
AA 16.01.2024 19:12

İngiliz bakanlara "Gazze'deki savaş suçlarına ortalık" suçlaması

İngiltere merkezli Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) adlı bağımsız kuruluş, Gazze'deki savaş suçlarına ortak oldukları iddiasıyla, aralarında İngiliz bakanların da bulunduğu üst düzey hükümet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu ve savaş suçu niteliğindeki kanıtları İngiliz polisine teslim etti.

İngiliz bakanlara "Gazze'deki savaş suçlarına ortalık" suçlaması

ICJP Direktörü Uluslararası Avukat Tayab Ali, İngiliz Polis Teşkilatına (Scotland Yard) yaptıkları suç duyurusuna ilişkin, polise savaş suçu kanıtlarının sunulması konusunda çalışan avukat Haydee Dijkstal ve İsrail'e silah ticaretini sürdürdüğü gerekçesiyle İngiliz hükümetine yönelik hukuki mücadele başlatan Küresel Hukuki Eylem Ağı (GLAN) adlı kuruluşun avukatlarından Alice Hardy ile basın toplantısı düzenledi.

"Tutumlarını değiştireceklerini umuyorduk ancak işe yaramadı"

Avukat Ali, savaş suçu kanıtı niteliğindeki dosyaları ve sabit diskleri geçen hafta İngiliz polisinin savaş suçları birimine teslim ettiklerini duyurdu. Ali, polise sunulan kanıtlar arasında İsrail ordusunda savaşan İngiliz vatandaşlarıyla ilgili ayrıntıların da yer aldığını anlattı.

Dosyalarda, İngiliz bakanların yanı sıra üst düzey hükümet yetkililerin de isimlerinin yer aldığını söyleyen Ali, şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak, İsrail'in savaş suçlarına verdikleri destekle uluslararası hukuku ihlal ettiklerini ya da potansiyel olarak ihlal ettiklerini düşündüğümüz politikacıları özel olarak uyardık. Böylelikle tutumlarını değiştireceklerini umuyorduk ancak işe yaramadı. Bu nedenle şu anda farklı bir aşamaya geçtik ve Scotland Yard'a adı geçen belirli kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk."

Kişilerin isimlerinin yasal nedenlerden dolayı gizli tutulacağını belirten Ali, "Bu sadece kanıtlarımızın ilk dilimi ve şüphelilerin ilk listesi... Savaş suçlarını desteklemeye devam eden yorumcular da dahil olmak üzere başka suçlar ve başka şüpheli kategorileri de ekleyeceğiz." dedi.

Avukat Ali, bu iddialara ilişkin kapsamlı ve tarafsız bir soruşturmadan daha azını kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Ali, ICJP'nin suç duyurusunda, İsrailli bakanlar olmak üzere siyasetçiler ve İsrail ordusu için savaşmak üzere yurt dışına gidenler İngiliz vatandaşlarının da yer aldığına işaret etti.

Eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın açıklamalarına tepki

Ali'ye, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, İngiliz Polis Teşkilatının İsrail'in savaş suçlarını soruşturması nedeniyle teşkilatın "siyasallaşmasından" endişe duyduğu ve teşkilatın bütçesinin yetersiz olduğu yönündeki açıklamaları da soruldu.

Bunun üzerine Ali, "Bu açıklamaların gerçekten samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. (Johnson'ın açıklama yapması) Scotland Yard'ın aktif bir soruşturması ya da potansiyel bir soruşturmasına müdahale etmeye yönelik suçtur." diye konuştu.

Avukat Ali, polis teşkilatının finansmanının Boris Johnson hükümeti döneminde kesintiye uğradığı değerlendirmesini paylaştı.

"Suç duyurusu, iddia edilen çok çeşitli savaş suçlarını kapsıyor"

Avukat Dijkstal de ICJP'nin İngiliz polisine yaptığı suç duyurusunun, soykırım suçunu değil, iddia edilen çok çeşitli savaş suçlarını kapsadığını dile getirdi.

Dijkstal, "Sunulan şikayette, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) ele alınandan farklı hukuki ilkeler var. UAD'den çıkacak bir karar bunu etkilemez ama biz bunu kesinlikle analiz ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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