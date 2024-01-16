BM Filistin Raportörü: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de özellikle çocuklar ve yaşanan insani felakete ilişkin açıklamada bulundu.

Albanese, Gazze'deki insani felakete ilişkin akademisyen Monica Marks'ın aktardığı "Gazze'deki doktorlar, çocukların gıdasızlıktan zayıfladığını, hipotermiden öldüğünü, çok sayıda yeni doğan bebeğin ve annenin yeterli besin alamadığı için birkaç günden fazla yaşamadığını söylüyor." ifadeler hakkında yorum yaptı.

Raportör Albanese, "21. yüzyılda bu çapta bir kitlesel kıtlık görebileceğimizi düşünmezdim. Gazze'de halen, 100 gün süren bombalı saldırılar sonrasında, yeteri kadar gıda, su ve yakıtın girişine izin verilmiyor." ifadelerini paylaştı.

"Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor." diyen Albanese, İsrail vatandaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Siz olmadan bunu durduramayız. Gazze'de halen tutulan rehineler dahil acınızı tamamen anlıyorum. Lütfen özellikle çocukların ve nüfusun yarısının bu dehşete sıkıştığı Gazze'yi vuran yıkımı görmezden gelmeyin."

Gazze'de Filistinliler kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırıları altındaki 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze’de 1,9 milyon kişi yerinden edildi ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşıyor.

İsrail'in insani yardımların girişine çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle Gazze'ye gıda ve diğer ihtiyaç duyulan ürünler yeteri kadar ulaştırılamıyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.