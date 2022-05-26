Han, İslamabad'ın 9. Bulvarı'nda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensuplarına hitap etti.

Han, konuşmasında, hükümete seçim tarihi belirlemesi ve meclisi feshetmesi için 6 gün süre tanıdığını belirterek, başkentteki yürüyüşünü sonlandırdı.

Eski Başbakan Han, seçim kararının alınmaması durumunda tüm Pakistanlılarla başkente geri döneceği uyarısında bulundu.

Hükümetin, polisle halkı karşı karşıya getirmek ve anarşi yaratmak istediğini iddia eden Han, "Hükümet seçim kararı alıp meclisi feshedene kadar burada kalmaya kararlıydım ama son 24 saatte gördüklerimden sonra yürüyüşe son verme kararı aldım" dedi.

Han, gösteri ve yürüyüşün devam etmesi ve çatışma yaşanmasının hükümeti mutlu edeceğini savunarak hükümetin "baskın ve gözaltı taktiklerini" kınadı.

Barışçıl gösterilerin göz yaşartıcı gaz bombası, gözaltılar ve tutuklamalarla engellenmeye çalışıldığını öne süren Han, yüksek mahkemenin konuyu gündemine almasına sevindiğini dile getirdi.

Han, başkente yürüyüş sırasında 5, Karaçi'deki gösterilerde ise 3 PTI mensubunun hayatını kaybettiğini, bunlardan birinin ise polisin göz yaşartıcı gazının etkisiyle köprüden düştüğünü iddia etti.

Han'ın destekçileri polisle çatıştı

İslamabad polisi, eski Başbakan Han'ın erken seçim talebiyle yapacağını duyurduğu yürüyüşü önlemek için Pencap eyaletinde İslamabad'a çıkan birçok yolu konteynerlerle kapatmıştı.

Bunun üzerine Pencap'ın farklı bölgelerinde barikatları aşmak isteyen Han destekçileri ile polis arasında çatışma yaşanmıştı.

Polis, Pencap'ın en büyük kenti Lahor'ın farklı noktalarında toplanan Han'ın lideri olduğu PTI taraftarlarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutuyor.