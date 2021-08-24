Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
IMF'nin özel rezervinden 775 milyon dolar Tunus'a gönderildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
IMF koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı olarak adlandırılan rezerv para biriminden Tunus'a 775 milyon dolar gönderdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), özel çekme hakkı (SDR) kapsamında Tunus'a 775, 8 milyon dolar gönderilirken söz konusu hakkın küresel ekonomik sisteme likidite sağlayacağını, ülkelerin döviz rezervlerine katkı sunacağını aynı zamanda iç ve dış borç oranlarını düşüreceğini açıkladı.
Döviz rezervlerinde düşüş
COVID-19 salgınına zorlu ekonomik bir tabloda yakalanan Tunus'ta, siyasi istikrarsızlık mali dengeleri de sarstı. Tunus'un döviz rezervlerinin 10 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştüğü aktarıldı.
Tunus, IMF ile 4 milyar dolar değerinde kredi sözleşmesi için mayıs ayında müzakerelere başlamış ancak ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı.
Etiketler: İMF Tunus Koronavirüs Ekonomik Kriz
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