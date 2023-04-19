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Dünya
AA 19.04.2023 21:30

IMF ve Dünya Bankası 2026'daki yıllık toplantılarını Tayland'da yapacak

IMF ve Dünya Bankası, 2026'daki yıllık toplantılarını Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleyecek.

IMF ve Dünya Bankası 2026'daki yıllık toplantılarını Tayland'da yapacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasından yapılan açıklamada, iki kurumun guvernörler kurulları tarafından gerçekleştirilen oylamayla, Ekim 2026'daki yıllık toplantıların Bangkok'ta düzenlenmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın en son 1991'de Bangkok'ta yapıldığı kaydedildi.

Yıllık toplantıların, merkez bankacıları, maliye ve kalkınma bakanları, özel sektör liderleri, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademisyenleri bir araya getirdiğine işaret edilen açıklamada, toplantılarda, dünya ekonomik görünümü, küresel finansal istikrar, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kapsayıcı ekonomik büyüme ve istihdam yaratma, iklim değişikliği ve dijitalleşme dahil küresel ekonominin karşı karşıya olduğu sorunların tartışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yıllık toplantıların, genellikle 2 sene art arda IMF ve Dünya Bankası Grubunun Washington'daki merkezinde, her 3 yılda bir ise üye ülkelerden birinde yapıldığı belirtildi.

Bu yılki toplantıların ekimde Fas'ta yapılacağına işaret edilen açıklamada, toplantılar sırasında Tayland için resmi imza töreninin düzenleneceği bildirildi.

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İMF Dünya Bankası Tayland
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