Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 07:42Son Güncelleme: Kaynak: CNN International
İlk nesil Iphone 50 bin dolar beklentiyle açık artırmaya çıkıyor
2007'den kalma, kutusu açılmamış birinci nesil bir iPhone, 2 bin 500 dolardan açık artırmaya çıkacak. Telefonun yaklaşık 50 bin dolara satılması bekleniyor
Başlangıçta 599 dolara satılan ilk iPhone, 2 megapiksel kamera, 3,5 inç ekran, ayrıca 4 GB veya 8 GB depolama seçenekleri, internet özellikleri ve iTunes sunuyordu.
Uygulama mağazası yoktu, 2G ağında çalışıyordu ve AT&T ağına özeldi.
8 GB'lık telefon 2019'da kozmetik dövme sanatçısı Karen Green'e bir televizyon programında hediye edilmiş ve hiç açılmamıştı.
Green'inki gibi bir başka açılmamış birinci nesil iPhone, LCG Müzayedeleri tarafından Ekim ayında kapanan bir listede 39 bin üzerinde açık artırmayla satıldı.
LCG Müzayedeleri de Green'in telefonunu listeliyor ve teklif açılışı 2 bin 500 dolardan başlıyor.
Apple meraklılarının teknoloji tarihi eserine teklif vermek için 19 Şubat'a kadar süreleri olacak.
Etiketler: Akıllı Telefonlar Cep Telefonu
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