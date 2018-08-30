İlk kez Filistin'e giden Boşnak Lider İzzetbegovic Ramallah'ı gezdi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Filistin ziyaretinin ikinci gününde işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentini gezerek, geleneksel Filistin lezzetlerini denedi.

İzetbegovic, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan el-Menara meydanından turuna başlayarak, şehrin sokaklarını gezdi ve kendisini selamlayan Filistinlilerle tokalaştı.

Boşnak Lider İzetbegovic’e gezisinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani ve Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid eşlik etti.

Ramallah'taki bazı caddeleri gezen İzetbegovic, beraberindeki heyet ile birlikte bir restorana girerek Filistin mutfağının vazgeçilmezi ‘felafil’ (etsiz nohut köftesi) ile ‘menakiş’i (zeytinyağlı zahterli bir çeşit pide) denedi ve Filistin’in ünlü dondurmacısından dondurma yedi.

İzetbegovic ayrıca Ramallah belediye parkında Filistinlilerle bir araya gelerek Belediye Başkanı Musa Hadid’den kent hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Hadid ayrıca Boşnak Lider'e kenti tanıtan bir kitap hediye etti.

Boşnak Lider İzetbegovic’e eşlik eden FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Mecdelani yaptığı açıklamada, “Bu gezi Boşnak Lider’de işgale rağmen hayata tutunmaya çalışan Filistin halkı ile ilgili olumlu bir intiba oluşturdu.” dedi.

Mecdelani, İzetbegovic’in ziyaretinin özel bir anlam taşıdığını belirterek, “İzetbegoviç'in ziyareti, iki halk ve lider arasındaki ilişkinin sıcaklığını ve iki lider arasındaki görüşlerin yakınlığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic dün, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarına gelmişti.

İzetbegovic, Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın kabrini ziyaret etmiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

İzetbegovic, ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA