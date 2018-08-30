Macron'dan AB'ye Türkiye ve Rusya çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile başkent Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ve Rusya ile uzun vadede daha güçlü ve tutarlı bir stratejik ilişkiye sahip olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile başlayan yeni küresel ekonomi yaptırımları ve savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Avrupa oluşturma fikrini savunan Macron, AB'nin Rusya ile ilişkilerinin “güncel kalması” gerektiğini belirtti.

"Siber güvenlik, savunma, stratejik ilişkiler konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki öngörülebilir" diyen Macron daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkilerini geliştirmeye çalışmış ancak Rusya'nın ABD seçimine müdahalesi iddiaları ve Sergey Skripal krizi sebebiyle ilişkiler gerilmişti.

Kaynak: Reuters